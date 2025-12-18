Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Карабах" и вырвался в лидеры чемпионата

    • 18 декабря, 2025
    • 21:58
    Премьер-лига: Сабах обыграл Карабах и вырвался в лидеры чемпионата

    В перенесенном матче первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу бакинский "Сабах" встретился с действующим чемпионом агдамским "Карабахом".

    Как сообщает Report, матч на Bank Respublika Arena завершился победой хозяев со счетом 2:1.

    В составе агдамцев на 9-й минуте Леандро Андраде открыл счет. На 52-й минуте Джой Ленс Микелс забил гол равенства "сов", а на 88-й минуте Арон Малуда вывел бакинцев вперед и установил окончательный счет.

    Отметим, что "Сабах" с 34 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, у "Карабаха" 33 балла и второе место.

