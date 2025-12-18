Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Карабах" и вырвался в лидеры чемпионата
Футбол
- 18 декабря, 2025
- 21:58
В перенесенном матче первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу бакинский "Сабах" встретился с действующим чемпионом агдамским "Карабахом".
Как сообщает Report, матч на Bank Respublika Arena завершился победой хозяев со счетом 2:1.
В составе агдамцев на 9-й минуте Леандро Андраде открыл счет. На 52-й минуте Джой Ленс Микелс забил гол равенства "сов", а на 88-й минуте Арон Малуда вывел бакинцев вперед и установил окончательный счет.
Отметим, что "Сабах" с 34 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, у "Карабаха" 33 балла и второе место.
