Premyer Liqa: "Sabah" "Qarabağ"a qalib gələrək liderliyi ələ keçirib
Futbol
- 18 dekabr, 2025
- 21:25
Misli Premyer Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunda "Sabah" ölkə çempionu "Qarabağ"la qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da baş tutan oyun ev sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Ağdamlıların heyətində 9-cu dəqiqədə Leandro Andrade hesabı açıb. 52-ci dəqiqədə Coy Lens Mikels "bayquşlar"ın bərabərlik, 88-ci dəqiqədə Aron Maluda isə qələbə qolunu vurub.
Qeyd edək ki, "Sabah" 34 xalla turnir cədvəlində liderliyi ələ keçirib. 33 xala malik "Qarabağ" ikincidir.
Son xəbərlər
22:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilibKomanda
21:57
ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iki hakiminə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
21:54
"Sabah"ın baş məqşçisi: "Qarabağ"la oyundan sonra futbolçulara dedim ki, turnir cədvəlinə baxmasınlar"Futbol
21:43
Qurban Qurbanov: "Sabah"la oyunda belə bir nəticənin olacağını təxmin edirdim"Futbol
21:39
Foto
Prokuror Vardanyanın "VoMa" terror təşkilatı ilə əlaqələrindən danışıbHadisə
21:38
Video
ABŞ-də biznes təyyarəsi qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
21:30
Dövlət Departamenti CAR-da ABŞ-nin vəzifəli şəxslərinin saxlanıldığını bəyan edibDigər ölkələr
21:25
Foto
Premyer Liqa: "Sabah" "Qarabağ"a qalib gələrək liderliyi ələ keçiribFutbol
21:05