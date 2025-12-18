В суде прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамаля Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова) обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также адвокат для защиты за счет государства.

В своем выступлении прокурор, поддерживающий гособвинение, запросил вынести приговор о пожизненном заключении в отношении Рубена Варданяна.

Гособвинитель в своем выступлении также упомянул о связях Р.Варданяна с Владимиром Левановичем (Левани) Вартановым (Вовой), создателем террористической организации VoMa, участвовавшей в военных операциях против Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, и об их переговорах через мобильное приложение WhatsApp. Отмечено, что VoMa была основана 11 января 2013 года и действовала как структурное подразделение преступного сообщества (организации) в форме организованной группы в Армении, а также на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что В.Вартанов регулярно контактировал с Р.Варданяном, обсуждая подготовку боевиков и инструкторов в террористической организации, организацию тренировок, что способствовало совершению террористических актов и участию остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований в боевых действиях против ВС Азербайджана. Также было установлено, что Р.Варданян взял на себя финансирование этой террористической организации и ее членов.

