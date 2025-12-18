Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    США ввели санкции в отношении двух судей МУС

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 21:27
    США ввели санкции в отношении двух судей МУС

    США ввели санкции в отношении двух судей Международного уголовного суда (МУС) в связи с отказом удовлетворить запрос Израиля на новое уведомление заинтересованным странам в рамках расследования ситуации в Палестине.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

    Из документа следует, что санкции введены в отношении судей представителя Грузии Гочи Лордкипанидзе и представителя Монголии Эрдэнэбалсурена Дамдин. "Эти лица имеют прямое отношение к попыткам МУС проводить расследования, арестовывать, удерживать и преследовать граждан Израиля без согласия израильских властей, в частности - к голосованию в поддержку решения МУС против апелляции Израиля 15 декабря", - отмечает глава ведомства.

    В заявлении подчеркивается, что США считают действия МУС в отношении Израиля политизированными и "создающими опасный прецедент" для других стран. При этом Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, позволяющую в период до 17 января 2026 года проведение транзакций, необходимых для завершения всех финансовых операций с участием двух попавших под действие американских санкций судей МУС.

    Госдепартамент США санкции судьи МУС Израиль
    ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iki hakiminə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Последние новости

    22:00

    Цена на золото впервые в истории поднялась выше $4400 за унцию

    Финансы
    21:58
    Фото

    Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Карабах" и вырвался в лидеры чемпионата

    Футбол
    21:50
    Фото

    В суде прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa

    Происшествия
    21:42

    Зеленский прибыл в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    21:38

    Эрдогану представили отчет в рамках инициативы "Турция без терроризма"

    В регионе
    21:33
    Видео

    В Северной Каролине разбился бизнес-джет

    Другие страны
    21:27

    США ввели санкции в отношении двух судей МУС

    Другие страны
    21:10

    Госдеп заявил о задержании в ЮАР должностных лиц США

    Другие страны
    21:04
    Фото

    Давуд Рустамов: Принимаются меры для предотвращения кибератак на объекты критической инфраструктуры

    ИКТ
    Лента новостей