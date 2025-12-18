США ввели санкции в отношении двух судей МУС

США ввели санкции в отношении двух судей Международного уголовного суда (МУС) в связи с отказом удовлетворить запрос Израиля на новое уведомление заинтересованным странам в рамках расследования ситуации в Палестине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Из документа следует, что санкции введены в отношении судей представителя Грузии Гочи Лордкипанидзе и представителя Монголии Эрдэнэбалсурена Дамдин. "Эти лица имеют прямое отношение к попыткам МУС проводить расследования, арестовывать, удерживать и преследовать граждан Израиля без согласия израильских властей, в частности - к голосованию в поддержку решения МУС против апелляции Израиля 15 декабря", - отмечает глава ведомства.

В заявлении подчеркивается, что США считают действия МУС в отношении Израиля политизированными и "создающими опасный прецедент" для других стран. При этом Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, позволяющую в период до 17 января 2026 года проведение транзакций, необходимых для завершения всех финансовых операций с участием двух попавших под действие американских санкций судей МУС.