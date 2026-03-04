İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 04 mart, 2026
    • 13:19
    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: BƏƏ-dəki hər yerin bizim üçün legitim hədəf olacağı iddiaları yalandır

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) İrana hücum edəcəyi təqdirdə BƏƏ-dəki hər yerin Türkiyə üçün legitim hədəf olacağı barədə sosial mediada yayılan iddialar həqiqəti əks etdirmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Türkiyənin rəsmi qurumları tərəfindən bu istiqamətdə hər hansısa açıqlama və ya qiymətləndirmə verilməyib:

    "Türkiyə regional gərginliyin artmasına deyil, diplomatiya, dialoq və beynəlxalq hüquq əsasında sülh və sabitliyin qorunmasını dəstəkləyən mövqe və siyasət yürüdür".

