В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭ

В Турции назвали недостоверной распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в случае нападения Объединенных Арабских Эмиратов на Иран "любая точка в ОАЭ станет легитимной целью для Турции".

Как сообщает Report, в заявлении Турецкого центра по борьбе с дезинформацией, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что официальные структуры страны не делали каких-либо заявлений или оценок подобного содержания.

Анкара выступает не за эскалацию региональной напряженности, а за сохранение мира и стабильности на основе дипломатии, диалога и норм международного права, подчеркивается в сообщении.