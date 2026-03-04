Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭ

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 13:50
    В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭ

    В Турции назвали недостоверной распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в случае нападения Объединенных Арабских Эмиратов на Иран "любая точка в ОАЭ станет легитимной целью для Турции".

    Как сообщает Report, в заявлении Турецкого центра по борьбе с дезинформацией, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что официальные структуры страны не делали каких-либо заявлений или оценок подобного содержания.

    Анкара выступает не за эскалацию региональной напряженности, а за сохранение мира и стабильности на основе дипломатии, диалога и норм международного права, подчеркивается в сообщении.

    Объединенные Арабские Эмираты Турецкий центр по борьбе с дезинформацией региональная напряженность эскалация на Ближнем Востоке
    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: BƏƏ-dəki hər yerin bizim üçün legitim hədəf olacağı iddiaları yalandır
    Türkiye denies claims it would target UAE if Iran is attacked
    Ты - Король

    Последние новости

    14:24

    АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в Таджикистане

    В регионе
    14:23
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 14 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:19

    Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco

    Энергетика
    13:57

    Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе

    Другие страны
    13:50

    В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭ

    В регионе
    13:50

    Иранское судно атаковано подводной лодкой у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:46

    Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионе

    В регионе
    13:41
    Фото

    Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования

    Внешняя политика
    13:40
    Фото

    Экипаж иранского самолета вернулся в Иран через Азербайджан

    В регионе
    Лента новостей