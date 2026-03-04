Küveyt ordusu ölkənin hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatlarını dəf edib
Küveyt ordusunun Baş Qərargahı bildirib ki, Silahlı Qüvvələr hazırda ölkənin hava məkanına daxil olmuş pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) raket zərbələri dalğasını dəf edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Küveytin Baş Qərargahının "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
Qeyd olunub ki, Küveytin Silahlı Qüvvələri PUA-ların qarşısının alınması üzrə manevrlərə davam edir.
"Baş Qərargah ölkənin ərazilərinin və hava məkanının müdafiəsinin, eləcə də vətəndaşların və sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün istənilən təhdidlərə qarşı tam hazırlığı təsdiq edir", - bəyanatda bildirilib.
