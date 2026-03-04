В Кувейте заявили о вторжении дронов в воздушное пространство страны

Генеральный штаб армии Кувейта заявил, что вооруженные силы в настоящее время отражают волну ракетных ударов беспилотников, которые вторглись в воздушно пространство страны.

Как передает Report, об этом сообщило генштаб Кувейта в соцсети Х.

Отмечается, что вооруженные силы Кувейта продолжают маневры по перехвату БПЛА.

"Генеральный штаб подтверждает полную готовность противостоять любым угрозам для обеспечения защиты территорий и воздушного пространства страны, а также безопасности граждан и жителей",- говорится в заявлении.

При этом Генштаб не предоставил информации о том, какой стране принадлежат дроны.