    В Кувейте заявили о вторжении дронов в воздушное пространство страны

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 13:31
    В Кувейте заявили о вторжении дронов в воздушное пространство страны

    Генеральный штаб армии Кувейта заявил, что вооруженные силы в настоящее время отражают волну ракетных ударов беспилотников, которые вторглись в воздушно пространство страны.

    Как передает Report, об этом сообщило генштаб Кувейта в соцсети Х.

    Отмечается, что вооруженные силы Кувейта продолжают маневры по перехвату БПЛА.

    "Генеральный штаб подтверждает полную готовность противостоять любым угрозам для обеспечения защиты территорий и воздушного пространства страны, а также безопасности граждан и жителей",- говорится в заявлении.

    При этом Генштаб не предоставил информации о том, какой стране принадлежат дроны.

    Küveyt ordusu ölkənin hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatlarını dəf edib
    Kuwait reports drone incursion into national airspace
