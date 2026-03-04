В Кувейте заявили о вторжении дронов в воздушное пространство страны
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 13:31
Генеральный штаб армии Кувейта заявил, что вооруженные силы в настоящее время отражают волну ракетных ударов беспилотников, которые вторглись в воздушно пространство страны.
Как передает Report, об этом сообщило генштаб Кувейта в соцсети Х.
Отмечается, что вооруженные силы Кувейта продолжают маневры по перехвату БПЛА.
"Генеральный штаб подтверждает полную готовность противостоять любым угрозам для обеспечения защиты территорий и воздушного пространства страны, а также безопасности граждан и жителей",- говорится в заявлении.
При этом Генштаб не предоставил информации о том, какой стране принадлежат дроны.
