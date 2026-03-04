İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    ASK
    • 04 mart, 2026
    • 13:43
    Azərbaycan Türkiyə və Pakistandan kartof tədarükünü kəskin artırıb

    Ötən il Azərbaycan 47,54 milyon ABŞ dolları dəyərində 131 min 335 ton kartof (toxumluq kartofdan başqa) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 22 %, kəmiyyət olaraq – 8 % azdır.

    Azərbaycan Türkiyədən 20 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 7 dəfə çox) 59 min 961 ton (+6 dəfə), Gürcüstandan 7,75 milyon ABŞ dolları dəyərində (-3 %) 22 min 61 ton (-8 %), Pakistandan 7,13 milyon ABŞ dolları dəyərində (+230 dəfə) 16 min 592 ton (+166 dəfə), Rusiyadan 5,97 milyon ABŞ dolları dəyərində (-28 %) 16 min ton (-52 %), İrandan 4,71 milyon ABŞ dolları dəyərində (-73 %) 13 min 551 ton (-80 %) məhsul alıb.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 142 min 897 ton kartofun 46,5 %-i İranın, 23,2 %-i Rusiyanın, 16,8 %-i Gürcüstanın payına düşüb.

    Azərbaycan kartof məhsulu üzrə həm idxalatçı, həm də ixracatçı ölkə kimi çıxış edir. Belə ki, ötən il Azərbaycan 28,39 milyon ABŞ dolları dəyərində (+38 %) 71 min 430 ton (+48 %) kartof ixrac edib.

    Azərbaycan Rusiyaya 22,97 milyon ABŞ dolları dəyərində (+26 %) 59 min 975 ton (+41 %), Belarusa 3,15 milyon ABŞ dolları dəyərində (+3 dəfə) 5 min 693 ton (+2,7 dəfə), Ukraynaya 1,82 milyon ABŞ dolları dəyərində (+95 %) 4 min 394 ton (+50 %), Gürcüstana 303,4 min ABŞ dolları dəyərində (+49 %) 1 min ton (+52 %), Qazaxıstana 85,4 min ABŞ dolları dəyərində (+4,7 dəfə) 214 ton (+5,1 dəfə) məhsul satıb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi kartof Türkiyə Gürcüstan Pakistan Rusiya İran

