    UEFA Çempionlar Liqası: Atletiko Arsenal ilə heç-heçə edib

    UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin ikinci oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Atletiko" Madriddə İngiltərənin "Arsenal" klubu ilə qarşılaşıb.

    "Metropolitano" stadionunda baş tutan görüş heç-heçə başa çatıb - 1:1.

    Qonaq komandanın oyunçusu Viktor Dyekereş 44-cü dəqiqədə penalti ilə hesabı açıb. İspaniya komandasının cavab qolunu 56-cı dəqiqədə Xulian Alvares vurub.

    Tərəflər arasında cavab görüşü mayın 5-də olacaq.

    Xatırladaq ki, UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda PSJ Fransada Almaniya çempionu "Bavariya"nı 5:4 hesabı ilə üstələyib.

    UEFA Çempionlar Liqası Atletiko FK Arsenal FK
    Лига чемпионов УЕФА: "Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью

