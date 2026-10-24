EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası bu gün cavab matçına çıxacaq
Komanda
- 24 oktyabr, 2026
- 09:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Kişilərdən ibarət "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə Bosniya və Herseqovinanın "MRK Sloga Doboj" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində, saat 17:00-da start götürəcək.
Ötən gün Mingəçevir klubu ilk qarşılaşmada rəqibinə uduzub - 26:38.
Son xəbərlər
10:55
"Fly Central Asia": Bakı Mərkəzi Asiya ölkələri üçün əsas aviasiya qovşağına çevrilirİnfrastruktur
10:46
Foto
Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edibRegion
10:40
Azərbaycanda içki idxalına çəkilən xərclər 13 %-dən çox artıbBiznes
10:34
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıbHadisə
10:25
Şahdağ və Kəlbəcərin yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - Faktiki havaEkologiya
10:21
Azərbaycan neftinin qiyməti 127 dollara yaxınlaşıbEnergetika
10:16
Azərbaycan şəkər ixracından qazancını 2,5 dəfəyə yaxın artırıbBiznes
10:08
Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcəkKomanda
10:07
Rəsmi Bakı: Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini bir daha təsdiqləyirXarici siyasət