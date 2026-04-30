    Лига чемпионов УЕФА: Атлетико и Арсенал сыграли вничью

    Мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" сыграли вничью в первом матче второй полуфинальной пары.

    Как передает Report, встреча на "Рияд Эйр Метрополитано" в испанской столице завершилась со счетом 1:1.

    Счет на 44-й минуте с пенальти открыл игрок гостей Виктор Дьекереш. Ответный гол испанцев на 56-й минуте забил Хулиан Альварес.

    Ответную встречу команды проведут 5 мая.

    Накануне в первой полуфинальной паре ПСЖ дома со счетом 5:4 обыграл мюнхенскую "Баварию".

    UEFA Çempionlar Liqası: "Atletiko" "Arsenal" ilə heç-heçə edib

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей