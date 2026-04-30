Лига чемпионов УЕФА: "Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью
Футбол
- 30 апреля, 2026
- 00:58
Мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" сыграли вничью в первом матче второй полуфинальной пары.
Как передает Report, встреча на "Рияд Эйр Метрополитано" в испанской столице завершилась со счетом 1:1.
Счет на 44-й минуте с пенальти открыл игрок гостей Виктор Дьекереш. Ответный гол испанцев на 56-й минуте забил Хулиан Альварес.
Ответную встречу команды проведут 5 мая.
Накануне в первой полуфинальной паре ПСЖ дома со счетом 5:4 обыграл мюнхенскую "Баварию".
