    Region
    • 04 mart, 2026
    • 13:24
    Qazaxıstandan qayıdan İran təyyarəsinin 14 nəfərlik ekipajı Azərbaycandan ölkəsinə qayıdıb

    Qazaxıstandan qayıdan İran təyyarəsinin 14 nəfərlik ekipaj üzvləri Azərbaycandan ölkəsinə qayıdıb.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, ekipaj üzvlərinin İrana keçidi Azərbaycanın "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən həyata keçirilib.

