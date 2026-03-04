Экипаж иранского самолета вернулся в Иран через Азербайджан

АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в Таджикистане В регионе

Фото Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 14 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО Внешняя политика

Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco Энергетика

Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе Другие страны

В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭ В регионе

Иранское судно атаковано подводной лодкой у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионе В регионе

Фото Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования Внешняя политика