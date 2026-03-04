Экипаж иранского самолета вернулся в Иран через Азербайджан
В регионе
- 04 марта, 2026
- 13:40
Экипаж иранского самолета, находившийся в Казахстане, вернулся в Иран через территорию Азербайджана.
Как сообщает южное бюро Report, 14 членов экипажа пересекли границу через государственный пограничный пункт "Астара".
