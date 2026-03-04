Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Экипаж иранского самолета вернулся в Иран через Азербайджан

    В регионе
    04 марта, 2026
    • 13:40
    Экипаж иранского самолета вернулся в Иран через Азербайджан

    Экипаж иранского самолета, находившийся в Казахстане, вернулся в Иран через территорию Азербайджана.

    Как сообщает южное бюро Report, 14 членов экипажа пересекли границу через государственный пограничный пункт "Астара".

    Qazaxıstandan qayıdan İran təyyarəsinin 14 nəfərlik ekipajı Azərbaycandan ölkəsinə qayıdıb
    Iranian aircraft crew returns home via Azerbaijan
