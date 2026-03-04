İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İrakli Kobaxidze: Gürcüstan regionda sülh prosesinə töhfə verməyə hazırdır

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 13:12
    İrakli Kobaxidze: Gürcüstan regionda sülh prosesinə töhfə verməyə hazırdır
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze regionda sülh və sabitliyin təşviq edilməsinin ölkəsinin əsas prioritetlərindən biri olduğunu bildirib.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, o, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi birgə brifinqdə səsləndirib.

    Baş nazir qeyd edib ki, regionda əməkdaşlığın inkişafında müsbət dinamika müşahidə olunur və bu, uzunmüddətli sabitlik üçün mühüm əsas yaradır.

    O, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanmış sülh müqaviləsinin regional təhlükəsizliyin güclənməsi baxımından vacib olduğunu vurğulayıb.

    Kobaxidze Gürcüstanın sülh və əməkdaşlıq proseslərinə dəstək verməyə davam edəcəyini bildirib və ölkələr arasında dostluq və strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

    Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsi Gürcüstan Nikol Paşinyan İrakli Kobaxidze

    Son xəbərlər

    13:24
    Foto

    Qazaxıstandan qayıdan İran təyyarəsinin 14 nəfərlik ekipajı Azərbaycandan ölkəsinə qayıdıb

    Region
    13:19

    Türkiyənin Kommunikasiya İdarəsi: BƏƏ-dəki hər yerin bizim üçün legitim hədəf olacağı iddiaları yalandır

    Region
    13:12

    Seyid Müctəba Hüseyni: İranın yeni rəhbərliyi və ali rəhbərinin seçilməsi prosesinin müddəti məlum deyil

    Region
    13:12

    İrakli Kobaxidze: Gürcüstan regionda sülh prosesinə töhfə verməyə hazırdır

    Region
    13:06

    Çin İrandan 470 vətəndaşını təxliyə edib

    Digər ölkələr
    13:06
    Foto

    Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    13:05

    Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    13:03

    Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"

    Fərdi
    13:03

    Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti