Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионе

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 13:46
    Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионе

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что содействие миру и стабильности в регионе является одним из основных приоритетов страны.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Кобахидзе отметил, что успешное развитие сотрудничества в регионе закладывает важную основу для долгосрочной стабильности.

    Он особо подчеркнул, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией играет ключевую роль в укреплении региональной безопасности.

    Кобахидзе заявил, что Грузия продолжит поддерживать мирные инициативы и сотрудничество, подчеркнув важность дальнейшего укрепления дружбы и стратегического партнерства между странами.

    Ираклий Кобахидзе Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    İrakli Kobaxidze: Gürcüstan regionda sülh prosesinə töhfə verməyə hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    14:24

    АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в Таджикистане

    В регионе
    14:23
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 14 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:19

    Иран вновь атаковал НПЗ Saudi Aramco

    Энергетика
    13:57

    Израильские ВВС нанесли удары по 20 иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе

    Другие страны
    13:50

    В Турции опровергли заявления о возможных ударах по ОАЭ

    В регионе
    13:50

    Иранское судно атаковано подводной лодкой у берегов Шри-Ланки - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:46

    Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионе

    В регионе
    13:41
    Фото

    Ильхам Алиев побывал в посольстве Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования

    Внешняя политика
    13:40
    Фото

    Экипаж иранского самолета вернулся в Иран через Азербайджан

    В регионе
    Лента новостей