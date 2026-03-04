Кобахидзе: Грузия готова внести вклад в мирный процесс в регионе
В регионе
- 04 марта, 2026
- 13:46
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что содействие миру и стабильности в регионе является одним из основных приоритетов страны.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Кобахидзе отметил, что успешное развитие сотрудничества в регионе закладывает важную основу для долгосрочной стабильности.
Он особо подчеркнул, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией играет ключевую роль в укреплении региональной безопасности.
Кобахидзе заявил, что Грузия продолжит поддерживать мирные инициативы и сотрудничество, подчеркнув важность дальнейшего укрепления дружбы и стратегического партнерства между странами.
