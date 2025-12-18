Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Азербайджане вводятся новые тарифы для иностранных посетителей музеев

    Туризм
    • 18 декабря, 2025
    • 17:54
    В Азербайджане вводятся новые тарифы для иностранных посетителей музеев

    С 1 января следующего года для иностранных граждан будут введены новые входные тарифы в ряд заповедников и музеев, находящихся в подчинении Государственного агентства по туризму Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр управления заповедниками, для иностранцев стоимость входного билета в заповедники "Янардаг", "Храм Атешгях", "Киш", Дворец шекинских ханов, а также мавзолей "Дири Баба" составит 15 манатов вместо прежних 9 манатов.

    Отмечается, что для иностранных граждан предусмотрены и льготные комбинированные билеты. Так, комбинированный билет для посещения заповедников "Янардаг" и "Храм Атешгях" будет стоить 25 манатов, а билет, включающий также посещение Туристического комплекса грязевых вулканов, - 35 манатов. Комбинированные билеты рассчитаны на одного человека и действительны в течение 72 часов с момента первого использования.

    Для граждан Азербайджана входные тарифы в заповедники и музеи остаются без изменений. При этом для лиц с инвалидностью, малолетних детей и школьников, ветеранов войны и членов их семей первой степени родства, а также членов семей шехидов первой степени родства вход бесплатный. Бесплатный вход также предусмотрен для детей иностранных граждан в возрасте до 12 лет.

    музеи заповедники вход иностранные граждане
    Azərbaycanda xarici vətəndaşlar üçün bəzi qoruq və muzeylərə giriş qiyməti artırılır
    Azerbaijan introduces new museum fees for foreign visitors

    Лента новостей