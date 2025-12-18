Компания при AYNA провела ребрендинг

Общество с ограниченной ответственностью "Албалылыг Автопаркы", принадлежащее Агентству наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменило название на "Центр транспортного обучения".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Напомним, что "Албалылыг Автопаркы" был создан в 2004 году. Его уставный капитал составляет 17,2 тыс. манатов.