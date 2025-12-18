Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Инфраструктура
    • 18 декабря, 2025
    • 17:21
    Компания при AYNA провела ребрендинг

    Общество с ограниченной ответственностью "Албалылыг Автопаркы", принадлежащее Агентству наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменило название на "Центр транспортного обучения".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Напомним, что "Албалылыг Автопаркы" был создан в 2004 году. Его уставный капитал составляет 17,2 тыс. манатов.

    Лента новостей