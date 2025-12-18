WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    AYNA-nın şirkəti rebrendinq edib

    İnfrastruktur
    • 18 dekabr, 2025
    • 17:09
    AYNA-nın şirkəti rebrendinq edib

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) məxsus "Albalılıq Avtoparkı" MMC adını "Nəqliyyat Təlim Mərkəzi"nə dəyişib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, "Albalılıq Avtoparkı" 2004-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 17,2 min manatdır.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Dövlət Vergi Xidməti
    Компания при AYNA провела ребрендинг

    Son xəbərlər

    17:29

    Özbəkistan nümayəndə heyəti Şuşa şəhəri ilə tanış olub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:25

    Azər Həşimov "Karvan-Yevlax"dan AFFA-ya şikayət edib

    Futbol
    17:16

    Estoniya XİN Rusiyaya nota verib

    Digər
    17:13

    Ankarada Türk dünyasını hədəfləyən dezinformasiya ilə mübarizə müzakirə edilib

    Media
    17:09

    AYNA-nın şirkəti rebrendinq edib

    İnfrastruktur
    17:04
    Foto

    Paşinyan: Ermənistan NATO ilə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir - YENİLƏNİB

    Region
    17:00
    Foto

    Rəşad Nəbiyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    İKT
    16:54

    "Neftçi" rəsmisi: "Klubla Samir Abasov arasında heç bir problem qalmayıb"

    Futbol
    16:50

    Azərbaycanda xarici vətəndaşlar üçün bəzi qoruq və muzeylərə giriş qiyməti artırılır

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti