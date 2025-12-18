WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Pezeşkian: İran atom bombası hazırlamağı planlaşdırmır

    Region
    • 18 dekabr, 2025
    • 18:51
    Pezeşkian: İran atom bombası hazırlamağı planlaşdırmır

    ABŞ danışıqların davamı üçün İranın qəbul etməyəcəyi aşağılayıcı təkliflər irəli sürür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Tehranda partiya sədrləri və siyasətçilərlə görüşdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ əvvəlki danışıqlar prosesini İrana hücum etməklə pozub.

    "İran yeni savaşa meylli deyil və atom bombası, heç bir nüvə silahı hazırlamağı planlaşdırmır. Bununla bağlı istənilən formada yoxlamaya hazırıq" , - Pezeşkian bildirib.

    İran Nüvə silahı ABŞ danışıqlar Məsud Pezeşkian
    Пезешкиан: Иран не стремится к войне и не планирует создавать ядерное оружие
    Pezeshkian: Iran has no plans to develop nuclear bomb

