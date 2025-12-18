Ukrayna nümayəndələri danışıqlar aparmaq üçün Floridaya gedəcəklər

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstem Umerov və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Andrey Qnatov ABŞ nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparmaq üçün sabah Floridaya gedəcəklər.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın ABŞ-dəki səfiri Olqa Stefanişina bildirib.

    "Rüstem Umerov və Andrey Qnatov ABŞ nümayəndə heyəti ilə işləmək üçün bu gün və ya sabah Floridaya gələcəklər. Səfirlik müntəzəm olaraq nümayəndə heyətlərinin işinə dəstək göstərir", - o, sosial şəbəkələrdə yazıb.

    Stefanişinanın sözlərinə görə, hazırda görüşlərin ikitərəfli formatda keçirilməsi planlaşdırılır.

    Умеров и Гнатов прибудут завтра во Флориду для проведения переговоров

