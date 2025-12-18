Умеров и Гнатов прибудут завтра во Флориду для проведения переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу прибудут во Флориду для переговоров с американской делегацией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

"Сегодня или завтра для работы с американской делегацией во Флориду прибудут Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Посольство регулярно обеспечивает работу делегаций", - написала она в соцсетях.

По словам Стефанишиной, на данный момент встречи планируются в двустороннем формате.