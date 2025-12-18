Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Умеров и Гнатов прибудут завтра во Флориду для проведения переговоров

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 18:18
    Умеров и Гнатов прибудут завтра во Флориду для проведения переговоров

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в пятницу прибудут во Флориду для переговоров с американской делегацией.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    "Сегодня или завтра для работы с американской делегацией во Флориду прибудут Рустем Умеров и Андрей Гнатов. Посольство регулярно обеспечивает работу делегаций", - написала она в соцсетях.

    По словам Стефанишиной, на данный момент встречи планируются в двустороннем формате.

    Украина США Флорида Рустем Умеров Андрей Гнатов переговоры
    Ukrayna nümayəndələri danışıqlar aparmaq üçün Floridaya gedəcəklər

    Последние новости

    18:46
    Фото

    Эми Карлон: В 2026 году ожидаются визиты в Азербайджан общественно-политических деятелей США

    Религия
    18:42

    Украина и Бельгия обсудили применение замороженных активов РФ

    Другие страны
    18:26
    Фото

    ANAMA и ООН обменялись мнениями по сотрудничеству на 2026–2030 годы

    Внутренняя политика
    18:18

    Умеров и Гнатов прибудут завтра во Флориду для проведения переговоров

    Другие страны
    17:58
    Фото

    Узбекская делегация посетила Шушу

    Kультурная политика
    17:58

    Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с США по мирному плану с РФ

    Другие страны
    17:57

    В Нахчыване возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство

    Происшествия
    17:54

    В Азербайджане вводятся новые тарифы для иностранных посетителей музеев

    Туризм
    17:36

    Зеленский: Украина сократит производство дронов при отсутствии финансовой помощи ЕС

    Другие страны
    Лента новостей