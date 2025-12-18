WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    ABŞ-də biznes təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 21:38
    ABŞ-də biznes təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    ABŞ-nin Şimali Karolina ştatının Steytsvill regional hava limanında eniş etməyə cəhd göstərən "Cessna C550" tipli biznes təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report" bu barədə "ABC News" telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    ABŞ Federal Mülki Aviasiya İdarəsi xəbəri təsdiqləyib, lakin əlavə məlumat verməyib.

    Təyyarə yerə çırpıldıqdan sonra partlayıb, hazırda hadisə yerində yanğınsöndürənlər də daxil olmaqla təcili yardım xidməti əməkdaşları çalışırlar.

    Ölən və ya xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

    ABŞ biznes təyyarəsi Qəza
    Video
    В Северной Каролине разбился бизнес-джет

