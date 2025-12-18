ABŞ-də biznes təyyarəsi qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 18 dekabr, 2025
- 21:38
ABŞ-nin Şimali Karolina ştatının Steytsvill regional hava limanında eniş etməyə cəhd göstərən "Cessna C550" tipli biznes təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
"Report" bu barədə "ABC News" telekanalına istinadən məlumat yayıb.
ABŞ Federal Mülki Aviasiya İdarəsi xəbəri təsdiqləyib, lakin əlavə məlumat verməyib.
Təyyarə yerə çırpıldıqdan sonra partlayıb, hazırda hadisə yerində yanğınsöndürənlər də daxil olmaqla təcili yardım xidməti əməkdaşları çalışırlar.
Ölən və ya xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
22:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura start verilibKomanda
21:57
ABŞ Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin iki hakiminə qarşı sanksiya tətbiq edibDigər ölkələr
21:54
"Sabah"ın baş məqşçisi: "Qarabağ"la oyundan sonra futbolçulara dedim ki, turnir cədvəlinə baxmasınlar"Futbol
21:43
Qurban Qurbanov: "Sabah"la oyunda belə bir nəticənin olacağını təxmin edirdim"Futbol
21:39
Foto
Prokuror Vardanyanın "VoMa" terror təşkilatı ilə əlaqələrindən danışıbHadisə
21:38
Video
ABŞ-də biznes təyyarəsi qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
21:30
Dövlət Departamenti CAR-da ABŞ-nin vəzifəli şəxslərinin saxlanıldığını bəyan edibDigər ölkələr
21:25
Foto
Premyer Liqa: "Sabah" "Qarabağ"a qalib gələrək liderliyi ələ keçiribFutbol
21:05