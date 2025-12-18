WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Region
    • 18 dekabr, 2025
    • 18:45
    Əraqçi: İran və Rusiya əməkdaşlığı artırmaqla Qərbin sanksiyalarına cavab vermək istəyir

    Moskva ilə Tehran arasında daha sıx əməkdaşlıq Qərbin qanunsuz sanksiyalarına qarşı daha qətiyyətli tədbirlər həyata keçirməyə imkan verəcək.

    "Report" "ISNA"ya istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Rusiya səfərindən sonra "X" hesabında yazıb.

    O qeyd edib ki, İranla Rusiyanın əməkdaşlığı regional sabitliyin qorunmasına xidmət edəcək.

    Əraqçinin fikrincə, İran-Rusiya strateji tərəfdaşlığı BMT Təhlükəsizlik Şurasının da qanunsuz fəaliyyətlərinin qarşısını almağa qadirdir.

    İran Rusiya Qərb sanksiya BMT TŞ Abbas Əraqçi

