Əraqçi: İran və Rusiya əməkdaşlığı artırmaqla Qərbin sanksiyalarına cavab vermək istəyir
Region
- 18 dekabr, 2025
- 18:45
Moskva ilə Tehran arasında daha sıx əməkdaşlıq Qərbin qanunsuz sanksiyalarına qarşı daha qətiyyətli tədbirlər həyata keçirməyə imkan verəcək.
"Report" "ISNA"ya istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Rusiya səfərindən sonra "X" hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, İranla Rusiyanın əməkdaşlığı regional sabitliyin qorunmasına xidmət edəcək.
Əraqçinin fikrincə, İran-Rusiya strateji tərəfdaşlığı BMT Təhlükəsizlik Şurasının da qanunsuz fəaliyyətlərinin qarşısını almağa qadirdir.
Son xəbərlər
18:56
Foto
Azərbaycan və Polşa arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunubHərbi
18:51
Pezeşkian: İran atom bombası hazırlamağı planlaşdırmırRegion
18:45
Əraqçi: İran və Rusiya əməkdaşlığı artırmaqla Qərbin sanksiyalarına cavab vermək istəyirRegion
18:41
Ukrayna nümayəndələri danışıqlar aparmaq üçün Floridaya gedəcəklərDigər ölkələr
18:26
Gələn il ABŞ-nin bir sıra ictimai-siyasi xadimi Azərbaycana gələcəkXarici siyasət
18:26
Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "Avropa Liqasına çox ciddi hazırlaşacağıq"Komanda
18:19
Foto
Mətbuat Şurasının Dil Komissiyasının tərkibi müəyyənləşibMedia
18:16
Foto
Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşübDin
18:08