Арагчи: Иран и РФ усилят сотрудничество в ответ на западные санкции
В регионе
- 18 декабря, 2025
- 19:11
Более тесное сотрудничество между Москвой и Тегераном позволит принять более решительные меры против "незаконных санкций Запада".
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети X после визита в Россию.
По мнению Арагчи, стратегическое партнерство двух стран будет способствовать сохранению региональной стабильности, а также противостоянию "незаконным действиям Совета Безопасности ООН".
