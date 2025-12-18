Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В регионе
    • 18 декабря, 2025
    • 19:11
    Арагчи: Иран и РФ усилят сотрудничество в ответ на западные санкции

    Более тесное сотрудничество между Москвой и Тегераном позволит принять более решительные меры против "незаконных санкций Запада".

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети X после визита в Россию.

    По мнению Арагчи, стратегическое партнерство двух стран будет способствовать сохранению региональной стабильности, а также противостоянию "незаконным действиям Совета Безопасности ООН".

    Əraqçi: İran və Rusiya əməkdaşlığı artırmaqla Qərbin sanksiyalarına cavab vermək istəyir

