Арагчи: Иран и РФ усилят сотрудничество в ответ на западные санкции

Более тесное сотрудничество между Москвой и Тегераном позволит принять более решительные меры против "незаконных санкций Запада".

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети X после визита в Россию.

По мнению Арагчи, стратегическое партнерство двух стран будет способствовать сохранению региональной стабильности, а также противостоянию "незаконным действиям Совета Безопасности ООН".