WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşüb

    Din
    • 18 dekabr, 2025
    • 18:16
    Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşüb

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüş zamanı Komitə sədri Ramin Məmmədov bu il Vaşinqtonda Azərbaycan Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında imzalanan Anlaşma Memorandumundan sonra bütün sahələrdə, o cümlədən dini müstəvidə əməkdaşlığın yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu qeyd edib.

    O bildirib ki, bu yeni mərhələdə formalaşan imkanlardan səmərəli istifadə edərək Azərbaycan ilə ABŞ arasında dini sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək mümkündür.

    Görüşdə ölkədə həyata keçirilən uğurlu dövlət-din siyasətinin nəticəsi olaraq formalaşmış multikultural mühitdən bəhs edən Ramin Məmmədov vurğulayıb ki, bu istiqamətdə görülən məqsədyönlü işlər cəmiyyətdə milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına, dinlərarası həmrəyliyin və vətəndaş birliyinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir.

    Müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Azərbaycanda müşahidə olunan dini tolerantlıq, multikulturalizm mühitini yüksək qiymətləndirib, müxtəlif dini konfessiya nümayəndələri arasında mövcud olan qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığın nümunəvi xarakter daşıdığını qeyd edib.

    Multikulturalizmin Azərbaycanın ən güclü və cəhətlərindən biri olduğunu xüsusi vurğulayan E. Karlon ABŞ-nin əsas məqsədinin regionda sülhün, sabitliyin və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə töhfə verməkdən ibarət olduğunu bildirib.

    O, eyni zamanda gələn il ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin daha da dinamik inkişaf edəcəyini, bir sıra ictimai-siyasi xadimlərin Azərbaycana səfərlərinin planlaşdırıldığını qeyd edib.

    İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasını yüksək dəyərləndirildiyini vurğulayıb.

    Müvəqqəti işlər vəkili ABŞ-nin Beynəlxalq Din Azadlığı Komissiyasının hesabatının qərəzli yanaşmalardan, habelə əsassız iddialardan uzaq hazırlanmasının, Azərbaycanın mövcud reallıqlarını, ölkədə dini etiqad azadlığının təmin olunması və tolerant mühitin faktiki vəziyyətini obyektiv, dolğun şəkildə əks etdirməsinin vacibliyini də xüsusi olaraq vurğulayıb.

    Foto
    Эми Карлон: В 2026 году ожидаются визиты в Азербайджан общественно-политических деятелей США

    Son xəbərlər

    18:56
    Foto

    Azərbaycan və Polşa arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Hərbi
    18:51

    Pezeşkian: İran atom bombası hazırlamağı planlaşdırmır

    Region
    18:45

    Əraqçi: İran və Rusiya əməkdaşlığı artırmaqla Qərbin sanksiyalarına cavab vermək istəyir

    Region
    18:41

    Ukrayna nümayəndələri danışıqlar aparmaq üçün Floridaya gedəcəklər

    Digər ölkələr
    18:26

    Gələn il ABŞ-nin bir sıra ictimai-siyasi xadimi Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    18:26

    Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "Avropa Liqasına çox ciddi hazırlaşacağıq"

    Komanda
    18:19
    Foto

    Mətbuat Şurasının Dil Komissiyasının tərkibi müəyyənləşib

    Media
    18:16
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşüb

    Din
    18:08

    Zelenski: ABŞ ilə sülh planı üzrə danışıqlarda irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti