Эми Карлон: В 2026 году ожидаются визиты в Азербайджан общественно-политических деятелей США

    Религия
    • 18 декабря, 2025
    • 18:46
    В 2026 году планируются визиты ряда американских общественно-политических деятелей в Азербайджан.

    Как сообщает Report,об этом заявила Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе встречи с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым.

    Мамедов в ходе встречи отметил, что после подписания в этом году в Вашингтоне Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США сотрудничество во всех сферах, в том числе в религиозной плоскости, вступило в новый этап.

    Он отметил, что, эффективно используя возможности, формирующиеся на новом этапе, можно развивать сотрудничество между Азербайджаном и США в религиозной сфере.

    Временный поверенный в делах США в Азербайджане высоко оценила религиозную толерантность и мультикультурную среду в Азербайджане, отметив, что взаимопонимание и сотрудничество между представителями различных религиозных конфессий носят образцовый характер.

    Особо подчеркнув, что мультикультурализм является одной из сильнейших сторон Азербайджана, дипломат заявила, что основная цель США заключается в содействии укреплению мира, стабильности и взаимопонимания в регионе.

    Она также отметила, что в следующем году отношения между США и Азербайджаном будут развиваться еще более динамично, планируются визиты ряда общественно-политических деятелей в Азербайджан и добавила, что открытие Бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней получило высокую оценку.

    Карлон особо подчеркнула важность подготовки отчета Комиссии США по международной религиозной свободе без предвзятых подходов и необоснованных утверждений, а также объективного и полного отражения существующих реалий Азербайджана, фактического положения дел с обеспечением свободы вероисповедания и толерантной среды в стране.

    Dövlət Komitəsinin sədri ABŞ-nin Azərbaycandakı Müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşüb

