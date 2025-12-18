Эми Карлон: В 2026 году ожидаются визиты в Азербайджан общественно-политических деятелей США

В 2026 году планируются визиты ряда американских общественно-политических деятелей в Азербайджан.

Как сообщает Report,об этом заявила Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе встречи с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым.

Мамедов в ходе встречи отметил, что после подписания в этом году в Вашингтоне Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США сотрудничество во всех сферах, в том числе в религиозной плоскости, вступило в новый этап.

Он отметил, что, эффективно используя возможности, формирующиеся на новом этапе, можно развивать сотрудничество между Азербайджаном и США в религиозной сфере.

Временный поверенный в делах США в Азербайджане высоко оценила религиозную толерантность и мультикультурную среду в Азербайджане, отметив, что взаимопонимание и сотрудничество между представителями различных религиозных конфессий носят образцовый характер.

Особо подчеркнув, что мультикультурализм является одной из сильнейших сторон Азербайджана, дипломат заявила, что основная цель США заключается в содействии укреплению мира, стабильности и взаимопонимания в регионе.

Она также отметила, что в следующем году отношения между США и Азербайджаном будут развиваться еще более динамично, планируются визиты ряда общественно-политических деятелей в Азербайджан и добавила, что открытие Бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней получило высокую оценку.

Карлон особо подчеркнула важность подготовки отчета Комиссии США по международной религиозной свободе без предвзятых подходов и необоснованных утверждений, а также объективного и полного отражения существующих реалий Азербайджана, фактического положения дел с обеспечением свободы вероисповедания и толерантной среды в стране.