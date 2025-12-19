Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 19 декабря, 2025
    • 04:08
    В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с НАТО

    Россия будет готова к разговору, если Североатлантический альянс будет готов отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на взаимоуважительный диалог.

    Как передает Report, об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью газете "Известия".

    Россия согласна пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, сказал он.

    Масленников напомнил, что в 2014 году НАТО просто заморозила все каналы общения с Москвой, отказавшись от принципа "взаимодействия в любую погоду". Во главу угла своей деятельности альянс поставил противодействие РФ, объявленной "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности" для членов блока, добавил директор департамента МИД.

    "Такой конфронтационный курс НАТО закреплен по крайней мере на среднесрочную перспективу и никаких свидетельств того, что он может быть пересмотрен, не наблюдается. Наоборот, руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса", - выразил мнение дипломат.

    НАТО Россия диалог интервью
    Rusiya NATO ilə danışıqlara hazırdır

