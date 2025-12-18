Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Узбекская делегация посетила Шушу

    Kультурная политика
    • 18 декабря, 2025
    • 17:58
    Узбекская делегация посетила Шушу

    В рамках Дней культуры Узбекистана в Азербайджане делегация этой страны посетила Шушу.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Гостям предоставили подробную информацию об истории города, о личностях, которых Шуша подарила азербайджанской культуре и литературе, а также о варварстве, совершенном в отношении историко-культурного наследия города во время армянской оккупации.

    Также гости узнали о героическом освобождении города от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, которое стало возможным благодаря самоотверженности азербайджанской армии.

    Было отмечено, что за короткий период времени в городе были проведены масштабные строительно-восстановительные работы, исторические и религиозные памятники были реконструированы, обеспечивается поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев на родную землю.

    Делегация была проинформирована о том, что город Шуша успешно выполнил миссию Культурной столицы тюркского мира в 2023 году и Исламского мира в 2024 году.

    Гости также посетили памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, дом и родник Натаван, Шушинскую крепость, мечеть Юхары Говхар Ага, а также дом-музей Бюльбюля.

