Узбекская делегация посетила Шушу
- 18 декабря, 2025
- 17:58
В рамках Дней культуры Узбекистана в Азербайджане делегация этой страны посетила Шушу.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Гостям предоставили подробную информацию об истории города, о личностях, которых Шуша подарила азербайджанской культуре и литературе, а также о варварстве, совершенном в отношении историко-культурного наследия города во время армянской оккупации.
Также гости узнали о героическом освобождении города от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны, которое стало возможным благодаря самоотверженности азербайджанской армии.
Было отмечено, что за короткий период времени в городе были проведены масштабные строительно-восстановительные работы, исторические и религиозные памятники были реконструированы, обеспечивается поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев на родную землю.
Делегация была проинформирована о том, что город Шуша успешно выполнил миссию Культурной столицы тюркского мира в 2023 году и Исламского мира в 2024 году.
Гости также посетили памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, дом и родник Натаван, Шушинскую крепость, мечеть Юхары Говхар Ага, а также дом-музей Бюльбюля.