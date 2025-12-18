Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Европарламент может в январе проголосовать по репарационному кредиту для Украины

    • 18 декабря, 2025
    • 17:25
    Европарламент может в январе проголосовать по репарационному кредиту для Украины

    Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что в случае достижения договоренности по вопросу активов РФ голосование может состояться уже на январской пленарной сессии.

    Как передает Report, об этом сообщает портал 24 Ore.

    "Что касается репарационного кредита...если бы решение было принято сегодня, мы могли бы проголосовать по нему уже в январе. Это и есть возможные сроки. Разумеется, необходимы переговоры, но большинство есть и есть политическая воля Европейского парламента - никаких препятствий не будет", - считает Метсола.

