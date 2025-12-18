Европарламент может в январе проголосовать по репарационному кредиту для Украины
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 17:25
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что в случае достижения договоренности по вопросу активов РФ голосование может состояться уже на январской пленарной сессии.
Как передает Report, об этом сообщает портал 24 Ore.
"Что касается репарационного кредита...если бы решение было принято сегодня, мы могли бы проголосовать по нему уже в январе. Это и есть возможные сроки. Разумеется, необходимы переговоры, но большинство есть и есть политическая воля Европейского парламента - никаких препятствий не будет", - считает Метсола.
Последние новости
18:46
Фото
Эми Карлон: В 2026 году ожидаются визиты в Азербайджан общественно-политических деятелей СШАРелигия
18:42
Украина и Бельгия обсудили применение замороженных активов РФДругие страны
18:26
Фото
ANAMA и ООН обменялись мнениями по сотрудничеству на 2026–2030 годыВнутренняя политика
18:18
Умеров и Гнатов прибудут завтра во Флориду для проведения переговоровДругие страны
17:58
Фото
Узбекская делегация посетила ШушуKультурная политика
17:58
Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с США по мирному плану с РФДругие страны
17:57
В Нахчыване возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийствоПроисшествия
17:54
В Азербайджане вводятся новые тарифы для иностранных посетителей музеевТуризм
17:36