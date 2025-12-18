Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib
Sağlamlıq
- 18 dekabr, 2025
- 14:05
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında xidmətlərinə görə institutun aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər:
Cavad-zadə Mir-Riad Mir-Məmməd oğlu
Eyvazov Təyyar Haşım oğlu
Əfəndiyev Akif Zahid oğlu
Meybəliyev Məmmədəli Tələt oğlu
Məmmədova Nailə Yusif qızı
Mirzə-zadə Valeh Ağasafa oğlu.
