    Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

    Sağlamlıq
    • 18 dekabr, 2025
    • 14:05
    Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

    Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında xidmətlərinə görə institutun aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif ediliblər:

    Cavad-zadə Mir-Riad Mir-Məmməd oğlu

    Eyvazov Təyyar Haşım oğlu

    Əfəndiyev Akif Zahid oğlu

    Meybəliyev Məmmədəli Tələt oğlu

    Məmmədova Nailə Yusif qızı

    Mirzə-zadə Valeh Ağasafa oğlu.

    İlham Əliyev Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
    Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"

