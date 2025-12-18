Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"

    Здоровье
    • 18 декабря, 2025
    • 14:12
    Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью Терегги

    Сотрудники Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева награждены медалью "Терегги".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, за заслуги в развитии здравоохранения Азербайджана медалью "Терегги" награждаются следующие сотрудники института:

    Джавад-заде Мир-Риад Мир-Мамед оглу

    Эйвазов Тайяр Гашим оглу

    Эфендиев Акиф Захид оглу

    Мейбалиев Мамедали Талят оглу

    Мамедова Наилю Юсиф гызы

    Мирза-заде Валех Агасафа оглу.

    Медаль "Терегги" Ильхам Алиев распоряжение институт усовершенствования врачей
    Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

    Последние новости

    14:21

    ЕАБР: Мировая экономика в 2026 году немного замедлит рост

    Финансы
    14:12

    Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"

    Здоровье
    14:11

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов

    Другие
    14:07

    Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престола

    В регионе
    14:07

    Изменено изображение боевых знамен ГПС Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:01

    Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего

    Другие страны
    14:01

    В Грузии произошло землетрясение

    В регионе
    14:00
    Фото
    Видео

    Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению

    Энергетика
    13:57

    Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительства

    Внутренняя политика
    Лента новостей