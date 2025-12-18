ЕАБР: Мировая экономика в 2026 году немного замедлит рост Финансы

Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги" Здоровье

В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов Другие

Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престола В регионе

Изменено изображение боевых знамен ГПС Азербайджана Внутренняя политика

Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего Другие страны

В Грузии произошло землетрясение В регионе

Фото Видео Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению Энергетика