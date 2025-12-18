WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadır

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 14:24
    Bu gün Avropa öz gələcəyi ilə bağlı seçim qarşısındadır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk Aİ Şurasının iclasından əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    "Qarşımızda sadə seçim var. Ya bu gün pul, ya da sabah qan. Mən təkcə Ukraynadan deyil, Avropadan danışıram", - D.Tusk bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, bu qərarı Avropa özü verməlidir, buna görə də bütün Avropa liderləri, nəhayət, bunu dərk etməli və addım atmalıdırlar.

    Donald Tusk Avropa İttifaqı Ukrayna
    Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего
    Tusk warns Europe faces stark choice over its future

