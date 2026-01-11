İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Britaniyanın müdafiə naziri Putini "oğurlamağa" qarşı deyil

    Digər ölkələr
    • 11 yanvar, 2026
    • 10:49
    Britaniyanın müdafiə naziri Putini oğurlamağa qarşı deyil

    Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Rusiya Prezidenti Vladimir Putini ABŞ-nin Venesuela lideri Nikolas Maduronu qaçırdığı kimi "oğurlamağa" qarşı olmadığını etiraf edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "UNIAN" "Kyiv Independent"in jurnalisti Kris Yorka istinadən yazıb.

    Jurnalistin hansı ölkənin liderini "oğurlamaq" istəyirsiniz sualına Con Hili Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin adını çəkib.

    "Putini həbs etmək və müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb etmək istəyirəm", - Böyük Britaniyanın müdafiə naziri bəyan edib.

    Con Hili Vladimir Putin Nikolas Maduro
    Министр обороны Британии изъявил желание "похитить" Путина

    Son xəbərlər

    11:13

    İranın Milandakı konsulluğunun lövhəsi sökülüb

    Region
    11:02

    "Roma" klubu kapitanı ilə müqavilənin müddətini uzadır

    Futbol
    11:01
    Video

    Tailandda kater qəzasında bir nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:49

    Britaniyanın müdafiə naziri Putini "oğurlamağa" qarşı deyil

    Digər ölkələr
    10:33

    Məşhur kolumbiyalı müğənni təyyarə qəzasında həlak olub

    Digər ölkələr
    10:30
    Foto

    İƏT xarici işlər nazirləri Somalinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyiblər

    Xarici siyasət
    10:25

    KİV: İranda etirazçılara qarşı yaşıl lazerdən istifadə olunub

    Region
    10:22

    İranlı hakim: "Azərbaycan çempionatında təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədədir"

    Fərdi
    09:58

    Masallıda 9 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti