Britaniyanın müdafiə naziri Putini "oğurlamağa" qarşı deyil
- 11 yanvar, 2026
- 10:49
Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Rusiya Prezidenti Vladimir Putini ABŞ-nin Venesuela lideri Nikolas Maduronu qaçırdığı kimi "oğurlamağa" qarşı olmadığını etiraf edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "UNIAN" "Kyiv Independent"in jurnalisti Kris Yorka istinadən yazıb.
Jurnalistin hansı ölkənin liderini "oğurlamaq" istəyirsiniz sualına Con Hili Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin adını çəkib.
"Putini həbs etmək və müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb etmək istəyirəm", - Böyük Britaniyanın müdafiə naziri bəyan edib.
