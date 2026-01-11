Министр обороны Британии изъявил желание "похитить" Путина
- 11 января, 2026
- 10:33
Министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против "похищения" президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
Как передает Report, об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.
Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы "похитил", Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.
Он заявил, что хотел бы "взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления".
