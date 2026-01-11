Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Министр обороны Британии изъявил желание "похитить" Путина

    Другие страны
    • 11 января, 2026
    • 10:33
    Министр обороны Британии изъявил желание похитить Путина

    Министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против "похищения" президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

    Как передает Report, об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.

    Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы "похитил", Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.

    Он заявил, что хотел бы "взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления".

    Джон Хили Владимир Путин похищение Крис Йорк
    Britaniyanın müdafiə naziri Putini "oğurlamağa" qarşı deyil

    Последние новости

    11:03

    Йемен взял под контроль южные и восточные провинции страны

    Другие страны
    10:46

    СМИ: В Иране против протестующих используются лазеры

    В регионе
    10:41

    Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"

    Индивидуальные
    10:40

    Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

    Внешняя политика
    10:34
    Видео

    В Таиланде при крушении катера погиб один человек, 19 пострадали

    Другие страны
    10:33

    Министр обороны Британии изъявил желание "похитить" Путина

    Другие страны
    10:17

    Известный колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

    Другие страны
    10:04

    В Масаллы из незаконного оборота изъято 9 кг наркотиков

    Происшествия
    09:52

    В Азербайджанской баскетбольной лиге завершается XII тур

    Командные
    Лента новостей