Министр обороны Британии изъявил желание "похитить" Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против "похищения" президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Как передает Report, об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Kyiv Independent Криса Йорка.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы "похитил", Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.

Он заявил, что хотел бы "взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления".