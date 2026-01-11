İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    İranın 185 şəhərində etirazlar davam edir, 116 nəfər ölüb

    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 09:27
    İranın 185 şəhərində etirazlar davam edir, 116 nəfər ölüb

    İranın 31 əyalətinin 185 şəhərində etirazlar davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranda insan haqları fəalları məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, nümayişlərdə 116 nəfər ölüb, onlardan yeddisi 18 yaşdan kiçik, dördü isə yaralılara köməklik göstərən dörd tibb işçisidir.

    Bundan başqa 37 hərbçi və ya təhlükəsizlik işçisi, bir prokuror müxtəlif səbəblərdən ölüb.

    Həbslərə gəldikdə isə, 14 gün ərzində saxlanılanların ümumi sayı 2638 nəfərə çatıb. Onlardan 628-i təsdiqlənib, 2010-u isə kütləvi həbslər və ya konkret şəxsiyyətin müəyyən edilmədiyi hallar çərçivəsində qeydə alınıb.

    İran etiraz Nümayiş
    В Иране продолжаются протесты в 185 городах, погибли 116 человек

    Son xəbərlər

    09:32

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XII tura yekun vurulur

    Komanda
    09:27

    İranın 185 şəhərində etirazlar davam edir, 116 nəfər ölüb

    Region
    09:11

    Honkonqda çoxmərtəbəli binada yanğın olub, ölən var

    Digər ölkələr
    09:01

    İspaniya Superkubokunun finalında bu gün "El Klasiko" olacaq

    Futbol
    08:54

    Yaponiyada 5,1 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    08:44

    KXDR Yaponiya militarizminin dirçəlişinin fəsadları barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    08:29

    Tailandda yaraqlılar 11 yanacaqdoldurma məntəqəsini partladıblar

    Digər ölkələr
    08:12

    KİV: Tramp İrana zərbələr üçün mümkün yeni hədəflər barədə məlumatlandırılıb

    Digər ölkələr
    07:48

    Venesuela XİN: Ölkədə vəziyyət təhlükəsiz və dinc şəraitdədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti