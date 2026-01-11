İranın 185 şəhərində etirazlar davam edir, 116 nəfər ölüb
- 11 yanvar, 2026
- 09:27
İranın 31 əyalətinin 185 şəhərində etirazlar davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranda insan haqları fəalları məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, nümayişlərdə 116 nəfər ölüb, onlardan yeddisi 18 yaşdan kiçik, dördü isə yaralılara köməklik göstərən dörd tibb işçisidir.
Bundan başqa 37 hərbçi və ya təhlükəsizlik işçisi, bir prokuror müxtəlif səbəblərdən ölüb.
Həbslərə gəldikdə isə, 14 gün ərzində saxlanılanların ümumi sayı 2638 nəfərə çatıb. Onlardan 628-i təsdiqlənib, 2010-u isə kütləvi həbslər və ya konkret şəxsiyyətin müəyyən edilmədiyi hallar çərçivəsində qeydə alınıb.
