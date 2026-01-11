В Иране продолжаются протесты в 185 городах, погибли 116 человек

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В 185 городах 31 провинции Ирана продолжаются акции протеста.

    Как сообщает Report, об этом заявили иранские правозащитники.

    Отмечается, что в ходе демонстраций погибли 116 человек, из них семеро - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, ещё четверо - медицинские работники, оказывавшие помощь раненым.

    Кроме того, по различным причинам погибли 37 военнослужащих или сотрудников сил безопасности, а также один прокурор.

    Что касается задержаний, то за 14 дней общее число арестованных достигло 2638 человек. Из них 628 случаев подтверждены, ещё 2010 зафиксированы в рамках массовых задержаний или в ситуациях, когда личности задержанных не были установлены.

    İranın 185 şəhərində etirazlar davam edir, 116 nəfər ölüb

