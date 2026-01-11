В Иране продолжаются протесты в 185 городах, погибли 116 человек
В регионе
- 11 января, 2026
- 09:39
В 185 городах 31 провинции Ирана продолжаются акции протеста.
Как сообщает Report, об этом заявили иранские правозащитники.
Отмечается, что в ходе демонстраций погибли 116 человек, из них семеро - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, ещё четверо - медицинские работники, оказывавшие помощь раненым.
Кроме того, по различным причинам погибли 37 военнослужащих или сотрудников сил безопасности, а также один прокурор.
Что касается задержаний, то за 14 дней общее число арестованных достигло 2638 человек. Из них 628 случаев подтверждены, ещё 2010 зафиксированы в рамках массовых задержаний или в ситуациях, когда личности задержанных не были установлены.
