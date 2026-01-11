İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Komanda
    • 11 yanvar, 2026
    • 09:32
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XII tura yekun vurulur

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Gəncə" "Abşeron Lions"un qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    "Abşeron Lions" A qrupunsa 21 xalla ikinci, "Gəncə" 15 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (72:69), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (97:80), "Sabah" NTD-ni (121:76), "Neftçi" "Şəki"ni (82:60) üstələyib.

