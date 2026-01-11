Azərbaycan Basketbol Liqasında XII tura yekun vurulur
Komanda
- 11 yanvar, 2026
- 09:32
Azərbaycan Basketbol Liqasında XII tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Gəncə" "Abşeron Lions"un qonağı olacaq.
Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.
"Abşeron Lions" A qrupunsa 21 xalla ikinci, "Gəncə" 15 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (72:69), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (97:80), "Sabah" NTD-ni (121:76), "Neftçi" "Şəki"ni (82:60) üstələyib.
Azərbaycan Basketbol Liqasında XII tura yekun vurulur
