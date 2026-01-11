Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Азербайджанской баскетбольной лиге завершается XII тур

    Командные
    • 11 января, 2026
    • 09:52
    В Азербайджанской баскетбольной лиге завершается XII тур

    Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге будет сыгран заключительный матч XII тура.

    Как сообщает Report, в последней встрече тура "Гянджа" сыграет в гостях с командой "Абшерон Лайонс".

    Матч начнётся в 15:00.

    "Абшерон Лайонс" с 21 очком занимает второе место в группе A, "Гянджа" с 15 очками располагается на четвёртой строчке.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Орду" обыграл "Губу" (116:111), "Лянкяран" одолел "Серхедчи" (72:69), "Нахчыван" победил "Сумгайыт" (97:80), "Сабах" уверенно переиграл НТД (121:76), а "Нефтчи" оказался сильнее "Шеки" (82:60).

    Азербайджан баскетбольная лига «Абшерон Лайонс»
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XII tura yekun vurulur

    Последние новости

    10:17

    Известный колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

    Другие страны
    10:04

    В Масаллы из незаконного оборота изъято 9 кг наркотиков

    Происшествия
    09:52

    В Азербайджанской баскетбольной лиге завершается XII тур

    Командные
    09:39

    В Иране продолжаются протесты в 185 городах, погибли 116 человек

    В регионе
    09:33

    Сегодня в финале Суперкубка Испании по футболу состоится "Эль Класико"

    Футбол
    09:18

    Ди Марцио: Марио Балотелли подписал контракт с новым клубом

    Спорт
    08:56

    В Гонконге при пожаре в высотном здании погиб мужчина

    Другие страны
    08:40

    На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    08:13

    На юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станций

    Другие страны
    Лента новостей