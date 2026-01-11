В Азербайджанской баскетбольной лиге завершается XII тур

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге будет сыгран заключительный матч XII тура.

Как сообщает Report, в последней встрече тура "Гянджа" сыграет в гостях с командой "Абшерон Лайонс".

Матч начнётся в 15:00.

"Абшерон Лайонс" с 21 очком занимает второе место в группе A, "Гянджа" с 15 очками располагается на четвёртой строчке.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Орду" обыграл "Губу" (116:111), "Лянкяран" одолел "Серхедчи" (72:69), "Нахчыван" победил "Сумгайыт" (97:80), "Сабах" уверенно переиграл НТД (121:76), а "Нефтчи" оказался сильнее "Шеки" (82:60).