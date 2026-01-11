İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İdman
    • 11 yanvar, 2026
    • 09:51
    Balotelli Ərəbistan liqasında sonuncu olan komandada oynayacaq

    İtaliyalı hücumçu Mario Balotelli karyerasını Yaxın Şərqdə davam etdirəcək.

    "Report"un jurnalist Canluka Di Marzioya istinadən verdiyi məlumata görə, təcrübəli hücumçu Dubayın "Al-İttifaq" klubuna keçməyə razılıq verib.

    35 yaşlı futbolçu 2025-ci ilin iyul ayında "Cenoa"dan ayrıldıqdan sonra komandasız qalıb. Bir neçə aylıq fasilədən sonra Balotelli hazırda ölkənin ikinci ən güclü divizionu olan Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasının sonuncu pilləsində qərarlaşan "Al-İttifaq"la iki il yarımlıq müqavilə imzalayıb.

    Keçidin 12 yanvarda baş tutacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, 2025-ci ilin payızında vəzifəyə başlayan yeni klub prezidenti Pietro Latertsa Balotelli ilə ilk transfer qərarını verib.

