Balotelli Ərəbistan liqasında sonuncu olan komandada oynayacaq
İdman
- 11 yanvar, 2026
- 09:51
İtaliyalı hücumçu Mario Balotelli karyerasını Yaxın Şərqdə davam etdirəcək.
"Report"un jurnalist Canluka Di Marzioya istinadən verdiyi məlumata görə, təcrübəli hücumçu Dubayın "Al-İttifaq" klubuna keçməyə razılıq verib.
35 yaşlı futbolçu 2025-ci ilin iyul ayında "Cenoa"dan ayrıldıqdan sonra komandasız qalıb. Bir neçə aylıq fasilədən sonra Balotelli hazırda ölkənin ikinci ən güclü divizionu olan Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasının sonuncu pilləsində qərarlaşan "Al-İttifaq"la iki il yarımlıq müqavilə imzalayıb.
Keçidin 12 yanvarda baş tutacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, 2025-ci ilin payızında vəzifəyə başlayan yeni klub prezidenti Pietro Latertsa Balotelli ilə ilk transfer qərarını verib.
