Ди Марцио: Марио Балотелли подписал контракт с новым клубом

Итальянский форвард Марио Балотелли продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на журналиста Джанлуки Ди Марцио, опытный нападающий договорился о переходе в дубайский клуб "Аль-Иттифак".

35-летний футболист остался без команды после ухода из "Дженоа" в июле 2025 года. Спустя несколько месяцев паузы Балотелли заключил контракт сроком на два с половиной года с "Аль-Иттифаком", который на данный момент замыкает турнирную таблицу Первой лиги Саудовской Аравии - второго по силе дивизиона страны.

Ожидается, что официальное оформление перехода может состояться 12 января.

Отметим, что новый президент клуба Пьетро Латерца, занявший пост осенью 2025 года, сделал подписание Балотелли своим первым трансферным решением.

В минувшем сезоне нападающий редко появлялся на поле: он сыграл в шести встречах, проведя суммарно 56 минут, не отметился результативными действиями и получил две желтые карточки.