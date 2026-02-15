В рамках MSC 2026 прошел высокий уровень круглый стол по вопросам мультилатерализма

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности (MSC 2026) по инициативе Международного центра Низами Гянджеви состоялось мероприятие высокого уровня на тему "Мультилатерализм в условиях фрагментированного глобального порядка".

Как сообщает Report, дискуссия в формате круглого стола была посвящена сохранению эффективности и легитимности многосторонних механизмов в условиях нынешней геополитической фрагментации, а также возможным реформам деятельности ООН спустя 80 лет после её создания.

В мероприятии приняли участие около 40 высокопоставленных представителей из более чем 15 стран, включая старших должностных лиц системы ООН, бывших глав государств и правительств, министров, руководителей региональных организаций и ведущих стратегических экспертов.

В ходе сессий выступили председатель Совета попечителей Центра исламских исследований имени короля Фейсала принц Турки Аль-Фейсал, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Сенегала Маки Салл, специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, заместитель председателя Сената Узбекистана Содик Сафоев, бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, а также представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев.

В ходе рабочей обеденной дискуссии заместитель Генерального секретаря ООН и Высокий представитель Альянса цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса, бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак, первый заместитель секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана Элдор Арипов и генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов поделились мнениями о будущих направлениях глобального сотрудничества.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено развивающимся форматам сотрудничества в Центральной Азии и на Южном Кавказе, растущей стратегической роли Транскаспийского маршрута, процессам постконфликтной нормализации, а также взаимодополняемости региональных инициатив и глобальных многосторонних рамок.