Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində tədbir keçirib
- 15 fevral, 2026
- 19:20
Münhen Təhlükəsizlik Konfransı (MSC 2026) çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Parçalanmış Qlobal Nizamda Multilateralizm" mövzusunda yüksək səviyyəli tədbir keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, dəyirmi masa müzakirəsi multilateralizmin mövcud geosiyasi parçalanma şəraitində effektivliyinin və legitimliyinin qorunması, BMT-nin 80 ildən sonrakı fəaliyyətindəki mövcud ola bilən reformlarına həsr olunub.
Tədbirdə BMT sisteminin yüksək vəzifəli nümayəndələri, sabiq dövlət və hökumət başçıları, nazirlər, regional təşkilat rəhbərləri və aparıcı strateji ekspertlər daxil olmaqla 15-dən artıq ölkədən 40-a yaxın yüksək səviyyəli iştirakçı təmsil olunub.
Sessiyalar çərçivəsində Kral Faysal İslam Araşdırmaları Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Şahzadə Turki Əl Faysal, Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiç, Seneqalın sabiq Prezidenti Maki Sall, Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiya üzrə Xüsusi Nümayəndəsi Eduards Stiprays, BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının Prezidenti Maria Fernanda Espinosa, Özbəkistan Senatının sədr müavini Sodiq Safoyev, Avstriyanın sabiq Kansleri Sebastian Kurz və Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi, COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev çıxış ediblər.
Nahar müzakirəsi zamanı BMT Baş katibinin müavini və Sivilizasiyalar Alyansının Ali Nümayəndəsi Migel Angel Moratinos, Ərəb Liqasının sabiq Baş katibi Amr Moussa, İsrailin sabiq xarici işlər naziri Tzipi Livni, Yunanıstanın sabiq Baş naziri Corc Papandreou, BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının Prezidenti Miroslav Laycak, Özbəkistan Prezidentinin yanında Təhlükəsizlik Şurası katibinin birinci müavini Eldor Aripov və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Baş katibi Rövşən Muradov qlobal əməkdaşlığın gələcək istiqamətləri barədə fikirlərini bölüşüblər.
Tədbirdə Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionlarında inkişaf edən əməkdaşlıq formatları, Trans-Xəzər bağlantısının artan strateji rolu, post-münaqişə normallaşma prosesləri və regional təşəbbüslərin qlobal çoxtərəfli çərçivələrlə qarşılıqlı tamamlayıcılığı xüsusi vurğulanıb.