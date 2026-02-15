Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 18:33
    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

    Президент Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана вкладывать крупные инвестиции в экономику Сербии.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом азербайджанский лидер заявил, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде.

    "Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

    Глава нашего государства также отметил, что строительство и реконструкция электростанций, их реабилитация обеспечивают будущее развитие двух стран.

    Ильхам Алиев Сербия инвестиции
    İlham Əliyev: Azərbaycan Serbiyaya böyük həcmdə sərmayə qoymağa hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    18:43

    Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию в Украине

    Другие страны
    18:33

    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

    Внешняя политика
    18:32

    Рубио: США не собираются выходить из НАТО

    Другие страны
    18:27

    Президенты Азербайджана и Сербии совершат взаимные визиты в 2026 году

    Внешняя политика
    18:24

    Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается экономически

    Внешняя политика
    18:15

    Ильхам Алиев: Президент Сербии ставит государственные интересы превыше всего

    Внешняя политика
    18:12
    Видео

    Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11

    Вучич: Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию

    Внешняя политика
    18:10

    Ильхам Алиев: Объем экспорта природного газа в Сербию будет увеличен

    Внешняя политика
    Лента новостей