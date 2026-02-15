Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестиции

Президент Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана вкладывать крупные инвестиции в экономику Сербии.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом азербайджанский лидер заявил, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде.

"Именно в результате проведенных реформ многие страны, в том числе Азербайджан, готовы вложить в Сербию крупные инвестиции", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Глава нашего государства также отметил, что строительство и реконструкция электростанций, их реабилитация обеспечивают будущее развитие двух стран.