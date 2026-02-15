Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию в Украине

    Другие страны
    • 15 февраля, 2026
    • 18:43
    Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию в Украине

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Братиславе обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, ситуацию с поставками газа и нефти в Центральной Европе и российско-украинскую войну.

    Как передает Report, об этом сообщил Фицо на пресс-конференции, трансляцию вел телеканал ТА-3.

    "Для Словакии важно сотрудничество с США в сфере атомной энергетики", - сказал глава правительства, напомнив, что 13 февраля вступил в силу соответствующий двусторонний договор. По словам премьера, на 2027 год намечено подписание соглашения с американской компанией Westinghouse о строительстве в республике энергоблока мощностью 1 200 мегаватт (к 2040 году).

    Фицо проинформировал Рубио о ситуации с обеспечением энергоносителями. Фицо надеется, что переговоры Рубио в Братиславе и предстоящие встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном принесут прогресс в вопросе энергообеспечения двух стран Европы.

    Премьер приветствовал усилия администрации США, направленные на скорейшее завершение российско-украинской войны, которая, по его словам, может принять затяжной характер. "Словакия готова помочь в продвижении любых инициатив, которые приведут к завершению этой войны", - подчеркнул премьер.

    Стороны обсудили также увеличение расходов на оборону. Словакия закупила в США 14 сверхзвуковых истребителей F-16 и намерена приобрести еще 4.

