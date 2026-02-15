На востоке Китая из-за взрыва в магазине пиротехники погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще двое получили ожоги в восточной провинции КНР Цзянсу в результате взрыва в магазине пиротехники.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что инцидент произошел в уезде Дунхай городского округа Ляньюньган. Один из местных жителей запустил фейерверки возле магазина пиротехники, что привело ко взрыву и последующему пожару. Пожарные потушили огонь спустя полтора часа после взрыва.

Полиция задержала лиц, ответственных за инцидент. Дальнейшее расследование причин ЧП продолжается.