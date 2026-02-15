İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Çində mağazada partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 15 fevral, 2026
    • 19:44
    Çində mağazada partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölüb

    Çinin şərqindəki Szyansu əyalətində pirotexniki vasitələrin satışı mağazasında baş verən partlayış nəticəsində azı səkkiz nəfər ölüb, daha iki nəfər isə yanıq xəsarəti alıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Çinin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.

    Hadisə Lyanyunan şəhər dairəsinin Dunhay rayonunda baş verib. Yerli sakinlərdən biri pirotexniki vasitələrin satışı mağazasının yaxınlığında atəşfəşanlıq nümayiş etdirərək partlayışa və sonra yanğına səbəb olub. Yanğınsöndürənlər partlayışdan bir saat yarım sonra yanğını söndürüblər.

    Polis hadisəyə görə məsuliyyət daşıyan şəxsi saxlayıb. Hadisənin səbəbi ilə bağlı əlavə araşdırmalar davam edir.

    Çin pirotexniki vasitələr partlayış
    На востоке Китая из-за взрыва в магазине пиротехники погибли восемь человек

    Son xəbərlər

    20:27

    İlham Əliyev: Balkanlarda, Cənubi Qafqazda və daha geniş regionda vəziyyət çox sürətlə inkişaf edir

    Xarici siyasət
    20:21

    Belqradda Azərbaycanla Serbiya arasında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:15

    İlham Əliyev: Biz təkcə siyasi istiqamətdə, beynəlxalq arenada sıx işləmirik, eyni zamanda vacib layihələr icra edirik

    Xarici siyasət
    20:11

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Serbiya çox dost ölkələrdir

    Xarici siyasət
    20:06

    Vuçiç: Mən yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcəyəm

    Xarici siyasət
    20:04

    Serbiya Prezidenti: Mən əziz dostum İlham Əliyevdən çox şeyi öyrənirəm

    Xarici siyasət
    19:59

    Vuçiç: Biz dost ölkə Azərbaycanla ən yaxşı strateji tərəfdaşlığı inkişaf etdirməkdə israrlıyıq

    Xarici siyasət
    19:49
    Foto

    Belqradda Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    19:44

    Çində mağazada partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti