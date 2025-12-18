Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 18 декабря, 2025
    • 14:01
    Сегодня Европа находится перед серьезным выбором своего будущего.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам перед началом заседания Совета ЕС заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    "Перед нами простой выбор. Либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине. Я говорю о Европе", - заявил Туск.

    По его словам, это решение должна принять сама Европа, поэтому все европейские лидеры должны, наконец, осознать это и проявить себя.

