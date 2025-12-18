Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 14:01
Сегодня Европа находится перед серьезным выбором своего будущего.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам перед началом заседания Совета ЕС заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Перед нами простой выбор. Либо деньги сегодня, либо кровь завтра. И я говорю не только об Украине. Я говорю о Европе", - заявил Туск.
По его словам, это решение должна принять сама Европа, поэтому все европейские лидеры должны, наконец, осознать это и проявить себя.
Последние новости
14:12
Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"Здоровье
14:11
В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектовДругие
14:07
Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престолаВ регионе
14:07
Изменено изображение боевых знамен ГПС АзербайджанаВнутренняя политика
14:01
Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущегоДругие страны
14:01
В Грузии произошло землетрясениеВ регионе
14:00
Фото
Видео
Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в АрмениюЭнергетика
13:57
Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительстваВнутренняя политика
13:56