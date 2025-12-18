Gürcüstanda zəlzələ olub
Gürcüstan ərazisində 3,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
Bu barədə "Report" Gürcüstan mətbuatına istinadən məlumat verir.
Zəlzələ Tbilisidən 5 kilometr məsafədə və Msxeta şəhərindən 3 kilometr qərbdə yerləşən Dzeqvi kəndində qeydə alınıb.
Zəlzələnin episentri 5 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Zərərçəkənlər və dəymiş ziyan barədə məlumat daxil olmayıb.
