    Gürcüstanda zəlzələ olub

    Region
    • 18 dekabr, 2025
    • 14:08
    Gürcüstanda zəlzələ olub

    Gürcüstan ərazisində 3,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    Bu barədə "Report" Gürcüstan mətbuatına istinadən məlumat verir.

    Zəlzələ Tbilisidən 5 kilometr məsafədə və Msxeta şəhərindən 3 kilometr qərbdə yerləşən Dzeqvi kəndində qeydə alınıb.

    Zəlzələnin episentri 5 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Zərərçəkənlər və dəymiş ziyan barədə məlumat daxil olmayıb.

    В Грузии произошло землетрясение

