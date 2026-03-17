    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    • 17 mart, 2026
    • 18:40
    Cozef Kent ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi fonunda istefa verib

    ABŞ-nin Milli Terrorla Mübarizə Mərkəzinin rəhbəri Cozef Kent istefa verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kentin ABŞ Prezidenti Donald Trampa ünvanlanmış və "X" sosial şəbəkəsində dərc edilmiş bəyanatında bildirilib.

    İstefa ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı fonunda baş verib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Buna cavab olaraq İran İsrailə qarşı raket hücumu həyata keçirib, həmçinin Yaxın Şərqin bir sıra ölkələrində yerləşən ABŞ hərbi bazalarına zərbələr endirib.

    Джозеф Кент подал в отставку на фоне войны США и Израиля против Ирана

    Son xəbərlər

    18:52

    Bədr Əl-Busaidi və Mirzoyan regiondakı eskalasiyanı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    18:42
    Foto

    Ağdam şəhərində Novruz yarmarkası fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    18:40

    Cozef Kent ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi fonunda istefa verib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    Qazaxıstan və Aİ enerji tərəfdaşlığını gücləndirir

    Energetika
    18:28

    Kaxa Abuladze: Azərbaycanlıları və bu bayramı qeyd edən bütün xalqları təbrik edirəm

    Xarici siyasət
    18:20

    "Milan" Rafael Leaunu satmağa hazırdır

    Futbol
    18:03

    Pinyo: Aİ Ukrayna üçün kreditin tezliklə blokdan çıxarılacağını gözləyir

    Digər ölkələr
    18:02
    Foto

    UEFA-nın "HatTrick" proqramı çərçivəsində Lənkəranda futzal turniri keçirilib

    Futbol
    17:56

    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP 10 ölkə

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti